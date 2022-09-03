Российские чиновники ничего не поняли, если повторяют странную мантру о том, что "СВО будет завершена в сроки".

Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории.

Об этом написал в Тwitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что Украина также будет определять объем репараций, которые будет выплачивать Россия.

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"Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО будет завершена в сроки", "Запад отдаляет завершение СВО". Кажется, они так ничего и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат РФ репараций", - отметил Подоляк.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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