Президент подчеркнул, что пока ни у украинской, ни у иностранных разведок нет ответа на вопрос о сроках окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прогнозы разведки относительно войны, отметил, что обожает слушать главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Как заявил Зеленский во время общения с украинскими СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона, пока ни в украинской, ни в иностранных разведках нет ответа на вопрос о сроках окончания войны.

"Я обожаю слушать Буданова... Мы понимаем, что есть выводы разведок по положению врага, его стабильности и тому подобное, и есть понимание того, когда они становились более слабыми, и на основе этого можно было делать те или иные выводы", - сказал президент.

Однако Зеленский отметил, что иногда случаются и неожиданные вещи, которые влияют на эти выводы, в частности, контракт между Ираном и Россией на поставки беспилотников и ракет.

"Поэтому это сложные вещи, которые заставляют по-другому относиться и менять тактику и стратегию ведения войны, потому что ресурс у нас ограничен и растягивать войну мы не заинтересованы. Но между выбором о том, как закончить войну, и ее сроком, мы выбираем "как". Потому что мы могли отдать наши территории, но мы выбрали правильный и честный путь. Да, очень сложный, а для многих, к сожалению, смертельный. Но он такой. И в нем, когда такой выбор, надо смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закончится", - добавил он.

Война в Украине: прогнозы Буданова

Как сообщал УНИАН, по мнению руководителя ГУР генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года.

29 октября он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября.

В начале ноября Буданов заявил, что наступает решающий период войны в Украине.

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