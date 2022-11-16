Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прогнозы разведки относительно войны, отметил, что обожает слушать главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
Как заявил Зеленский во время общения с украинскими СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона, пока ни в украинской, ни в иностранных разведках нет ответа на вопрос о сроках окончания войны.
"Я обожаю слушать Буданова... Мы понимаем, что есть выводы разведок по положению врага, его стабильности и тому подобное, и есть понимание того, когда они становились более слабыми, и на основе этого можно было делать те или иные выводы", - сказал президент.
Однако Зеленский отметил, что иногда случаются и неожиданные вещи, которые влияют на эти выводы, в частности, контракт между Ираном и Россией на поставки беспилотников и ракет.
"Поэтому это сложные вещи, которые заставляют по-другому относиться и менять тактику и стратегию ведения войны, потому что ресурс у нас ограничен и растягивать войну мы не заинтересованы. Но между выбором о том, как закончить войну, и ее сроком, мы выбираем "как". Потому что мы могли отдать наши территории, но мы выбрали правильный и честный путь. Да, очень сложный, а для многих, к сожалению, смертельный. Но он такой. И в нем, когда такой выбор, надо смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закончится", - добавил он.
Война в Украине: прогнозы Буданова
Как сообщал УНИАН, по мнению руководителя ГУР генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года.
29 октября он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября.
В начале ноября Буданов заявил, что наступает решающий период войны в Украине.
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