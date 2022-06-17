Противник сосредоточил усилия на захвате Донбасса.

Украинские войска движутся к оккупированному Херсону.

Это в интервью Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

"На Херсонском направлении мы так же активно движемся, как и на Изюмском. Ну как активно... движемся. И у нас замелькали фотографии, на которых виден Херсон. Это где-то 15-18 км. С холмов видно уже", - сказал Арестович.

Он добавил, что сегодня, по сообщению Генштаба, удары наносились по Благодатному, Солдатскому, Покровскому: "А если противник бьет - значит есть куда бить, там наши. Ну, грубо говоря, из района Киселевки, который ближе к Херсону, примерно... снимали этот знаменитый фотокадр, который уже разлетелся в сети".

"Эти контрнаступательные действия с минуты на минуту грозят перерасти в контрнаступление. Судя по размаху и глубине - продвижения уже можно будет приравнять к контрнаступлению", - считает Арестович.

Война в Украине: актуальные данные

Противник сосредоточил усилия на захвате Донбасса. Оккупанты продолжают наступление на Славянск, продолжается бой в районе Краснополья.

Аналитики из Института изучения войны назвали наступательную операцию войск РФ к северу от Славянска провальной, и считают, что ВСУ возобновят контрнаступление в районе Изюма, чтобы перерезать противнику пути снабжения.

16 июня украинские защитники отбили очередной штурм русскими в направлении Золотого.

Оккупанты попытались выдвинуться в направлении Васильевки и Берестового. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

Одновременно на Херсонском направлении враг продолжает терять живую силу и технику. Украинская авиация наносила удары по скоплениях противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

ВСУ уничтожили в боях уже около 33 150 оккупантов и тысячи единиц военной техники.