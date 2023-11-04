На оккупированной территории россияне со следующего года усилят принудительная паспортизацию.

Российские захватчики продолжают политику принудительной паспортизации украинского населения на временно оккупированных территориях. Теперь они угрожают массовыми увольнениями.

Как сообщает Центр национального сопротивления, российское правительство приняло постановление о допустимой доле "иностранных работников" на предприятиях, которое предусматривает существенное ограничение рабочих мест с 2024 года.

"В параллельной реальности оккупантов, ВОТ является частью РФ, а украинцы, которые отказались брать паспорт врага являются "иностранными работниками". Поэтому это постановление в первую очередь направлено именно на ВОТ, ведь предусматривает увольнение украинцев", - пояснили в ЦНС.

Видео дня

Таким образом враг планирует нарастить темпы паспортизации, или сделать украинцев зависимыми от выплат оккупационных администраций.

Принудительная паспортизация на оккупированной территории

Как сообщал УНИАН, захватчики продолжают прибегать к шантажу для того, чтобы заставить украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорта РФ. На этот раз захватчики решили прекратить предоставление людям медицинских услуг. С 2024 года оккупанты планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования, как "иностранцев".

Также оккупанты обязали подконтрольные местные школы выдать старшеклассникам от 14 лет полисы медицинского страхования. Однако условием выдачи является получение подростком паспорта РФ, а также красная макулатура одного из родителей.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров подчеркнул, что если человек получила паспорт РФ с целью выживания, то "это не коллаборация, и не нужно запугивать наших людей, которые сегодня ждут возвращения Украины на временно оккупированных территориях".

Вас также могут заинтересовать новости: