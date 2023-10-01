Оккупанты пытаются заставить людей взять российский паспорт.

Российские оккупанты продолжают прибегать к шантажу для того, чтобы заставить украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорта РФ. На этот раз захватчики решили прекратить предоставление людям медицинских услуг.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что с 2024 года оккупанты планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования, как "иностранцев".

"То есть, украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги, кроме экстренной помощи. Получить полис в РФ можно только при наличии красной макулатуры. Именно это и является главной причиной нововведений, ведь украинцы не спешат получать гражданство изолированной страны-террориста", – отметили в ЦНС.

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Паспортизация на временно оккупированных территориях

Российские оккупанты пытаются заставить как можно больше людей на временно оккупированных территориях Украины получить паспорт РФ. Поскольку люди не сильно хотят их брать, россияне прибегают к разнообразным "трюкам", шантажируя местное население.

Ранее мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров подчеркивал, что получение российского паспорта для жителей захваченных территорий – "это не право, это способ выживания". По его словам, доходит до того, что россияне "вывозят жителей за пределы населенного пункта и заставляют рыть могилу", чтобы заставить взять паспорт государства-агрессора.

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