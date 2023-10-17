К процессу захватчики привлекли школы на оккупированных территориях.

Российские захватчики продолжают политику принуждения населения к получению паспортов РФ, в частности на временно оккупированной территории Херсонской области. Россияне взялись за подростков.

"В частности оккупанты обязали подконтрольные местные школы выдать старшеклассникам от 14 лет полисы медицинского страхования. Однако условием выдачи является получение подростком паспорта РФ, а также красная макулатура одного из родителей", – сообщили в Центре национального сопротивления.

При этом школы должны предоставить оккупационной "администрации" списки лиц, которые не получают такой полис. Также образовательные учреждения обязали провести "воспитательную работу" с родителями таких детей, отметили в ЦНС.

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Ситуация на оккупированных территориях

Во временно оккупированном Луганске россияне на БТР наехали на легковой автомобиль с людьми. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор подчеркнул, что россияне не обращают внимания ни на местных жителей, ни на правила дорожного движения.

Тем временем россияне командируют своих попов на оккупированные территории. Те не только "заменяют" священников, которые отказываются сотрудничать с врагом, но и выполняют функцию агентуры РФ. Завезенные попы собирают информацию о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях, после чего передают ее российским спецслужбам.

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