Спасатели продолжают разбирать завалы.

Российская ракета полностью уничтожила торговый центр "Амстор" в Кременчуге. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"В Кременчуг прилетел "русский мир". ТРЦ "Амстор" в этом городе полностью уничтожен после ракетного удара. Спасатели продолжают разбирать завалы", - отметил он.

Лунин также опубликовал видео с места событий. На кадрах видны руины ТРЦ, которые еще тлеют. Частично осталась конструкция центра. Вокруг собрались встревоженные люди.

По его данным, подтверждено 11 смертей. Спасательная операция продолжается.

Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".

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