За сутки в Украине ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов.

За сутки российские оккупанты нанесли 11 ракетных и 28 авиаударов по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток противник нанес одиннадцать ракетных и двадцать восемь авиационных ударов, совершил более шестидесяти пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов. Это, в частности, Бурштын Ивано-Франковской области, Ладыжин Винницкой области, Зеленодольск Днепропетровской области, Северск, Славянск и Терны Денецкой области, Значково Запорожской области и Давыдов Брод Херсонской области", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что для своих преступлений оккупанты использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг осуществил пуски более десяти беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, более половины которых - с территории Республики Беларусь.

Тем временем, по информации Генштаба, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях враг совершал обстрелы.

Так на Слобожанском направлении – из разнокалиберной артиллерии оккупанты били в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодезное, Красное, Огурцово и Стрелечья Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии враг атаковал в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Першотравневое Харьковской области, Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреливали из танков и артиллерии районы населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Пивничное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области, а на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. Среди них – Велика Новоселка, Времевка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Червоное Запорожской.

На Южнобугском направлении враг продолжает обустраивать оборонительные позиции. И для сдерживания контрнаступления наших войск обстреливает населенные пункты вдоль всей линии соприкосновения.

Война в Украине – важные новости

В октябре Россия начала массированно атаковать украинские объекты критической инфраструктуры, в частности, тепловые электростанции, иранскими дронами-камикадзе.

В результате массированной атаки, совершенной противником 10 октября, были травмированы 108 человек, 20 – погибли, поврежденные 205 различных объектов.

Из-за того, что были повреждены важные объекты, власти Украины решили прекратить экспорт электроэнергии.

18 октября Россия обстреляла ракетами Киев, были повреждены два объекта критической инфраструктуры, возникли проблемы с электро- и водоснабжением, погибли три человека.

Ряд западных и украинских чиновников и экспертов считают, что РФ разрушает украинскую инфраструктуру, поскольку не способна на серьезные достижения на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: