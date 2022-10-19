В РФ растет недовольство людей, у россиян "открываются глаза", заявил Антон Геращенко.

Главный план президента РФ Владимира Путина и его окружения на данный момент – выжить. Именно этого они хотят добиться массированными ракетными ударами по Украине.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Их план – выжить после того, как Россия, в которой все, в принципе, было контролируемо, стабильно до 24 февраля, стала нестабильной страной. В РФ растет недовольство людей. Пока оно глухое. Но Путин постоянно изучает общественное мнение. В Кремле знают, что уровень его поддержки падает, который обычно зашкаливал и был более 70%. Сейчас после мобилизации, позорного бегства из-под Киева, в Харьковской области, естественно, у многих людей открываются глаза. Они видят, что Путин – это миф, что он не мудрый, не сильный и не великий полководец, а на самом деле жулик и преступник", – заявил Геращенко. Видео дня

Он уверен, что к русским уже никогда не будет того отношения, которое было раньше, "когда за ними бегали, хотели получать их деньги".

"Сейчас наоборот. Отказываются от российского газа, от российской нефти, взрывается газопровод "Северный поток", и Путин не может ничего с этим сделать. Поставки газа останавливаются. Кстати говоря, сейчас газ из России в Европу не поставляется. Единственный путь, который есть, лежит через Украину. Путин выжидает и каждый день теряет несколько сотен миллионов долларов, которые могли бы тратиться на войну. Из-за того, что "Северный поток" взорван, он не получает деньги за газ. Это очень хорошо. Поэтому они хотят выжить", – добавил советник главы МВД.

Говоря о российском генерале Сергее Суровикине, которого поставили командовать оккупационными войсками в Украине, Геращенко назвал его "человеком без чести и совести":

"Суровикин – военный преступник, его место – на скамье трибунала вместе с Шойгу, Герасимовым, Путиным, Медведевым и другими ублюдками. Этот негодяй начал свою карьеру с того, что участвовал в расстреле мирных демонстраций в Москве в 91-м году. Его подразделение задавило танками трех юношей, которые вышли за демократию. После этого он некоторое время сидел в тюрьме за эти смерти. Потом его указом Ельцина выпустили. Затем к нему были претензии по фактам коррупции в российской армии, разворовывания ее техники. Это такой же бандит, как и Путин. Суровикин – подельник Путина, Путин стал окружать себя теми, кто пойдет до конца и будет уничтожен вместе с ним".

Массированные ракетные атаки России

Последние пару недель россияне массированно атакуют украинские города, в частности целясь по объктам критической инфраструктуры.

Для атак РФ использует крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, за 36 суток Силы обороны уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136.