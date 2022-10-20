Боеприпасы прибывают на территорию республики вместе с эшелонами российских военных.

Вместе с российскими военными к Беларуси завозят и боеприпасы с Дальнего Востока.

Об этом сообщает мониторинговый проект "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси".

По данным канала, боеприпасы в Беларусь завозят с эшелонами российских военных. 26 сентября с железнодорожной станции Кнорринг (Приморский край, РФ) была отправлена одна из групп вагонов в количестве 10 единиц с отметкой ВМ — взрывчатые материалы. Эшелон прибыл на железнодорожную станцию Ильино (Нижегородская область, РФ).

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Оттуда вагоны с боеприпасами по 2-3 единицы прицепляются к воинским эшелонам.

17 октября на железнодорожную станцию Полонка (Барановичский район, Брестская область) с железнодорожной станции Ильино прибыл воинский эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами.

Участие Беларуси в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко дал Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские военные используют воздушное пространство Республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

Угроза со стороны Беларуси сохраняться до конца года, считают белорусские аналитики.

14 октября издание "Наша Нива" со ссылкой на свои источники сообщило, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенная власти Беларуси опасаются недовольства населения в случае принятия решения об участии страны в войне с Украиной. По данным ГУР, объявление частичной мобилизации может вызвать социальный взрыв в стране.

Накануне помощник командующего Объединенных Сил ВСУ Евгений Силкин заявил, что весной угроза наступления с территории Беларуси может возрасти.

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