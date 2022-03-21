Сотрудники Службы безопасности Украины допросили еще одного пленного российского военного. Он рассказал, что командиры отдают приказ расстреливать российских солдат, если те помогают обычным украинцам.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.
Так, 18-летний российский военный Валерий Васильев, наводчик систем противовоздушной обороны воинской части 29760, рассказал, что попал под обстрел своих же военных.
По его словам, он вместе с офицером пытались спасти украинских граждан, по которым их замполит приказал стрелять на поражение. Гражданские пытались выехать с оккупированной территории, оккупированной русскими войсками.
"24 (февраля, - ред.) нам сказали, что мы едем на учения в Белгород. Нам все выдали – боеприпасы, автоматы. Мы выдвинулись колонной. Мы поняли, что пересекли границу, когда уже Харьков был. Замполит сказал дороги перекрывать, мы перекрыли все дороги. Гражданские начали выходить и устраивать бунт, чтобы проехать. Замполит сказал всем отойти, но они не отходили, а потом сказал стрелять. Российские военные стреляли по украинским гражданским. Потом они начали назад отходить. Мы отбежали на 10-15 метров. Начали гражданских из машин вытаскивать и отводить. Замполит сказал открыть огонь и по нам открыли огонь свои же", - рассказал российский военный.
Задержанный оккупант сообщил, что в результате офицер погиб, а он получил серьезное ранение и был доставлен в больницу, где украинские медики оказали ему помощь.
Как ранее сообщал УНИАН, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Украине на сегодня официально насчитываются 562 российских военнопленных.