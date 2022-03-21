Задержанный отметил, что его сослуживцы стреляли по нему

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили еще одного пленного российского военного. Он рассказал, что командиры отдают приказ расстреливать российских солдат, если те помогают обычным украинцам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.

Так, 18-летний российский военный Валерий Васильев, наводчик систем противовоздушной обороны воинской части 29760, рассказал, что попал под обстрел своих же военных.

По его словам, он вместе с офицером пытались спасти украинских граждан, по которым их замполит приказал стрелять на поражение. Гражданские пытались выехать с оккупированной территории, оккупированной русскими войсками.

"24 (февраля, - ред.) нам сказали, что мы едем на учения в Белгород. Нам все выдали – боеприпасы, автоматы. Мы выдвинулись колонной. Мы поняли, что пересекли границу, когда уже Харьков был. Замполит сказал дороги перекрывать, мы перекрыли все дороги. Гражданские начали выходить и устраивать бунт, чтобы проехать. Замполит сказал всем отойти, но они не отходили, а потом сказал стрелять. Российские военные стреляли по украинским гражданским. Потом они начали назад отходить. Мы отбежали на 10-15 метров. Начали гражданских из машин вытаскивать и отводить. Замполит сказал открыть огонь и по нам открыли огонь свои же", - рассказал российский военный.

Задержанный оккупант сообщил, что в результате офицер погиб, а он получил серьезное ранение и был доставлен в больницу, где украинские медики оказали ему помощь.

Как ранее сообщал УНИАН, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Украине на сегодня официально насчитываются 562 российских военнопленных.

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