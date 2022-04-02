Все существующие для Украины риски известны ВСУ.

В непризнанном Приднестровье, граничащим с Одесской область, активизировалась местная армия и расположенные там группировки страны-агрессора.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"На территории непризнанного Приднестровья начали проявлять активность российские подразделения и так называемая армия ПМР с целью демонстрации каких-то действий для украинской стороны. Все эти риски известны оперативному штабу, ВСУ и будут учтены при работе и выполнении задач Одесским оборонным районом", - сказал Братчук.

Он также напомнил, что вчера вечером с территории оккупированного Крыма был совершен обстрел Одесского района, есть пострадавшие.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что с территории Крыма враг выпустил три ракеты "Искандер" по населенному пункту в Одесской области. Есть пострадавшие.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Министерство обороны РФ активизировало привлечение подразделений российских войск, базирующихся в Приднестровье, для осуществления провокаций на границе с Украиной.

"Зафиксировано передислокацию российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в сообщении.