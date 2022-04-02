Возможны провокации на границе.

Российские войска в Приднестровье (оккупированная Россией территория Молдовы) проводят передислокацию, что в будущем может представлять угрозу Украине.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В ВСУ заявили об активизации работы по привлечению подразделений российских войск, которые базируются в так называемой "ПМР", для проведения провокаций и демонстрационных действий на украинской границе.

"Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в сообщении.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова не будет поддерживать международные санкции против России за развязанную войну в Украине. Накануне Санду объяснила, почему решила выбрать нейтралитет.

Еще 9 марта Генштаб Вооруженных сил Украины предупредил, что РФ способна привлечь к боям в нашей стране военных из Приднестровья.