Представитель чеченской диаспоры, участник АТО на Донбассе Адам Осмаев жестко отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который недавно пригрозил "забрать Киев" и назвал Украину "нашей территорией".
На своей странице в Facebook Осмаев прямо указал Кадырову, что шансов завоевать Украину у России нет.
"Достойные чеченцы защищали и будут защищать Украину от российской агрессии! Никакие орды орков и их рабов - предателей чеченского народа, нас не поставят на колени! Концерт у Кобзона они получат, а не Украину, инша Аллах", - написал он.
На днях скандальный глава Чечни заявил, что мог бы присоединить Украину к России по поручению президента РФ Владимира Путина. "По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда так будут себя вести, то Украину должны присоединить к нашей стране... Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, ранее спикер украинской делегации в минской ТКГ, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал новое заявление в адрес России, рассказав, что ей грозит в случае нового вторжения в Украину. "Ну приходите, вторгайтесь. Утопим вас в крови, все же очень просто, мы их просто утопим в крови", - сказал он.