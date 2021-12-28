Ранее глава Чечни озвучил очередное абсурдное заявление об Украине.

Представитель чеченской диаспоры, участник АТО на Донбассе Адам Осмаев жестко отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который недавно пригрозил "забрать Киев" и назвал Украину "нашей территорией".

На своей странице в Facebook Осмаев прямо указал Кадырову, что шансов завоевать Украину у России нет.

"Достойные чеченцы защищали и будут защищать Украину от российской агрессии! Никакие орды орков и их рабов - предателей чеченского народа, нас не поставят на колени! Концерт у Кобзона они получат, а не Украину, инша Аллах", - написал он.

На днях скандальный глава Чечни заявил, что мог бы присоединить Украину к России по поручению президента РФ Владимира Путина. "По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда так будут себя вести, то Украину должны присоединить к нашей стране... Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее спикер украинской делегации в минской ТКГ, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал новое заявление в адрес России, рассказав, что ей грозит в случае нового вторжения в Украину. "Ну приходите, вторгайтесь. Утопим вас в крови, все же очень просто, мы их просто утопим в крови", - сказал он.

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