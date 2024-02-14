Павел Патарецкий отметил, что полномасштабная война могла начаться намного раньше.

Российские оккупанты могут снова попытаться пойти на Киев, но в этот раз будут использовать другую стратегию. Россияне скорее всего прибегнут к воздушно-десантной операции.

Основатель батальона специального назначения "Хорт" Павел Патарецкий с позывным "Булат" отметил, что для любого наступления необходимо преимущество над противником.

"При наступлении нужно тройное преимущество - это если тебя никто не ждет. Если же тебя ожидают, то преимущество должно быть в пять раз. Тогда, возможно, будет успех. Но все равно, по моему мнению, наступление будет. На этот раз по другой стратегии. Это скорее будет воздушно-десантная операция с серьезной артподготовкой. Будем бороться", - отметил защитник в интервью изданию "Вечерний Киев".

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По его словам, эта война - на годы, поэтому не может закончиться деоккупацией Крыма, а закончится лишь распадом России.

"Кроме того, у нашего врага должны забрать ядерное оружие. А Украина должна обязательно вступить в НАТО. И только тогда можно будет выдохнуть. В остальных случаях - это будет не Победа, а лишь перерыв до следующей российской наступательной операции", - объяснил Патарецкий.

При этом он указал, что если бы Украина не отдала Крым в 2014 году, то широкомасштабная война началась бы раньше.

"Россияне зашли, заняли позиции. И три дня вообще ничего не происходило. Они выжидали, какой будет наша реакция. Но сопротивления практически не было. Были митинги, были флаги против автоматов, были пение гимна в то время, когда нужно было стрелять хотя бы в воздух. Наша реакция была никакая. Никто не сделал даже предупредительного выстрела в воздух. Хотя мы были обязаны защищать нашу украинскую землю. Но со стороны украинской власти было полное бездействие", - подытожил военный.

Новое наступление россиян на Киев - главные новости

Глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что россияне могут собрать достаточно быстро столько войск, чтобы пойти на повторное наступления на Черниговщину.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что России для нового наступления на Киев со стороны Беларуси надо 20 тысяч подготовленных и обеспеченных воинов, а таких сил у них не.

При этом командир батальона под названием "Волки да Винчи" Сергей Филимонов считает, что наступление РФ на Киев в 2024 году украинцам точно не грозит, но не исключено, что когда-то враги могут на это решиться снова.

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