Обозреватель допустил, что россияне могут пойти ва-банк и попытаться вторгнуться с севера.

Россия вынашивала, вынашивает и будет вынашивать планы по захвату Киева. Эта угроза будет сохраняться еще очень долгое время. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил риск нового нападения на столицу, передает "Обозреватель".

"В нынешних реалиях формирование полноценной ударной группировки для проведения такой операции для России просто неподъемная задача, не говоря уже об ежедневном ее снабжении и обеспечении всей необходимой номенклатурой", - отметил он.

Эксперт допускает, что россияне могут пойти ва-банк и попытаться вторгнуться с севера, используя недоукомплектованные подразделения из необученных мобилизованных.

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"Но это будет еще худший для них результат, нежели в 2022-м, и с куда большими потерями. Причем потерями не только людскими и техническими, но и территориальными по другим плацдармам. Поэтому в реалиях сегодняшнего дня прорыв и захват Киева российскими оккупационными войсками невозможны", - считает Коваленко.

Новое наступление на Харьков - есть ли угроза

Как заявлял начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в начале января, для нового наступления на Харьков российским захватническим войскам надо осуществить большое количество подготовительных мероприятий. Пока военные не фиксируют такой подготовки.

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