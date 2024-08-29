Проводятся консультации по двусторонним форматам.

Украина проводит консультации с государствами-союзниками по созданию "щита ПВО" над западными областями страны.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров по итогам заседания Совета Украина-НАТО. Он напомнил, что соответствующее мероприятие прошло после массированной атаки оккупационных войск, когда РФ использовала в общей сложности более 200 ракет и дронов.

"Проинформировал партнеров о текущей ситуации. Мы обсудили дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет-перехватчиков к ним. Нам необходимо усиливать противовоздушную оборону. Также мы продолжаем консультации, в частности в двусторонних форматах, по созданию "щита ПВО", так называемого "пояса безопасности" "над западными областями страны", – написал он.

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Глава Минобороны Украины поблагодарил союзников за оказанную и обещанную поддержку. По его словам, все больше и больше партнеров поддерживают снятие ограничений по применению ВСУ дальнобойного оружия против страны-агрессора.

ПВО для Украины

После появления истребителей F-16 эффективность украинской ПВО выросла до 90-95%, констатирует эксперт по вопросам развития авиационного сектора Богдан Долинце.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина и Польша стремятся разработать механизм совместного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. Впоследствии в Минобороны Польши добавили, что Варшава не сможет выполнить требование Киева сбивать российские ракеты, летящие в направлении Запада страны, без решения всех членов НАТО.

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