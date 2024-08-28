Он считает такой показатель сбития, вероятно, одним из самых высоких в мире.

После появления истребителей F-16 эффективность украинской ПВО возросла до 90-95%, констатирует эксперт по вопросам развития авиационного сектора Богдан Долинце. Об этом он сказал в эфире Киев24.

Долинце напомнил, что F-16 предназначены для уничтожения воздушных именно дозвуковых целей, то есть баллистические ракеты этими самолетами не сбиваются, на сегодняшний день нет такой технологии. Вместе с тем, эта авиация может привлекаться для уничтожения вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" и крылатых ракет, которые летят со скоростью 350-500 км в час.

"Если говорить об F-16, то понятно, что на сегодня их количество ограничено и они могли применяться только в отдельных регионах. Но тем не менее, мы можем сравнить эффективность уничтожения таких типов целей по сравнению, например, с тем, что было два месяца назад. Мы видим по атакам, например, 26 августа (когда была мощная массированная, хорошо продуманная врагом комбинированная атака), процент уничтожения ударных дронов типа "Шахед" составил 90%, по уничтожению крылатых ракет, в основном это Х101, - почти 95%. Это является очень высоким показателем. Если мы посмотрим на данные 2022-2023 годов, то обычно по беспилотникам этот показатель составлял где-то 80%, иногда доходил до 90%, в зависимости от того, куда они летели. По крылатым ракетам, как правило, этот процент тоже составлял около 80% плюс-минус 10% в зависимости от этапа, когда они запускались и направлений, по которым они следовали", - прокомментировал Долинце.

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Учитывая это, по его словам, можно сделать вывод, что эффективность работы системы противовоздушной обороны стала несколько выше.

"Если говорить о вероятности уничтожения целей на 90-95%, то это, наверное, одни из самых высоких показателей в мире, которые в принципе ни одна из систем противовоздушной обороны не готова гарантировать на своей территории", - подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что на борту F-16 установлена бортовая пушка крупнокалиберная, которой можно уничтожать беспилотники.

"Для сбития дрона использовать ракету типа воздух-воздух не очень целесообразно, потому что стоимость ракеты может составлять около 100-150 тыс. долларов, что в 2-3 раза дороже дрона", - пояснил Долинце.

Он также прокомментировал, как именно могли быть модернизированы американцами систем РЭБ для украинских F-16.

По его словам, было обновлено программное обеспечение с учетом новых средств вооружения врага.

"За многие годы войны арсенал вооружения РФ расширился, в частности, речь идет о увеличении беспилотной авиации, а также спектра использования управляемых авиационных ракет, например, Х-59 и Х-69... Для повышения эффективности систем радиоэлектронной борьбы, надо осуществлять их донастройку путем обновления соответствующего программного обеспечения с учетом собранной информации о реальном российском оружии, работы системы "свой-чужой", - сказал Долинце.

Он пояснил, что есть возможность сделать эти системы более эффективными, используя лучшие алгоритмы.

"Они будут эффективнее влиять на российское вооружение и с точки зрения подмены или приглушения сигналов позиционирования и спутников, и с точки зрения влияния на каналы управления этими видами вооружения для того, чтобы заставить их где-то упасть, или, например, отклониться от маршрута, и таким образом обезвредить", - отметил Долинце.

Прибытие F-16 в Украину

В конце июля стало известно, что в Украину поступили первые самолеты F-16 от Нидерландов. По данным СМИ, в Украину прибыли шесть истребителей.

Ожидается, что до конца текущего года Украина получит 20 самолетов.

Defense Express опубликовало информацию, что специалисты спецподразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил США 350th Spectrum Warfare Wing обновили самолеты F-16 Воздушных сил Украины, чтобы они могли лучше противодействовать российским средствам противовоздушной обороны.

Украина уже применяет F-16. По словам президента Украины Владимира Зеленского, эти самолеты сбили российские крылатые ракеты во время последней масштабной российской атаки.

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