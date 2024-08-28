Если бы США не ограничивали украинцев в использовании предоставленного оружия, ситуация с ПВО для России была бы гораздо хуже.

Из-за постоянных атак со стороны Украины противовоздушная оборона России растягивается, что ставит Кремль в положение, когда он вынужден решать, что именно защищать. Об этом пишет Business Insider.

Джордж Баррос, эксперт по России в американском Институте изучения войны (ISW), считает, что Россия организовала свою противовоздушную оборону только в ближайших к Украине районах, тогда как тыловые районы открыты для ударов. Таким образом, украинцам достаточно преодолеть первую линию противовоздушной обороны РФ, ведь тыловые районы "не защищены должным образом".

Кроме наращивания производства дронов-камикадзе дальнего действия Украина также уничтожила множество российских систем ПВО, что в комплексе усиливает проблему для россиян. Нанося удары по все новым и новым объектам в России, Украина заставляет врага думать, где именно защищаться, считают эксперты.

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Райли Бейли из ISW говорит, что эскалация почти ежедневных ударов Украины оказывает большее, чем когда-либо, давление на российское военное командование.

Британский эксперт по России и Украине Майкл Кларк описал украинскую тактику: сначала украинцы атакуют российскую сеть противовоздушной обороны, "а затем используют дыры в сети, которые они создали, чтобы пройти и атаковать авиабазы или, в некоторых случаях, Севастополь, военно-морскую базу".

Неоднократные удары Украины привели к сообщениям о том, что российским военным приходилось постоянно перемещать системы ПВО в Крыму, что затрудняет продолжение использования полуострова как военного материально-технического центра и плацдарма, сказал Бейли. А нападения Украины в других частях России, кажется, затрудняют присутствие России в Крыму.

"Истина заключается в том, что нынешний конфликт стал преимущественно войной противовоздушной обороны, и в котором Россия все еще имеет преимущество. Противовоздушная оборона Украины гораздо меньше, и ей часто не хватает техники. Между тем арсенал противовоздушной обороны России остается грозным", - признает Business Insider.

Эксперты говорят, что невыгодное положение Украины только усиливается от того, что США не позволяют украинцам использовать предоставленное оружие большой дальности для ударов по России. Это защищает российские самолеты, которые обстреливают Украину ракетами и бомбами.

"Получение такого разрешения и увеличение количества самолетов создало бы более равномерные условия игры. И возможность поразить больше целей в России позволила бы Украине остановить больше атак у их источника - вероятно, заставив Россию принимать еще больше решений о том, где разместить свою противовоздушную оборону и какие районы оставить уязвимыми для украинских атак", - отмечает Business Insider.

Война в Украине: удары по территории РФ

Как писал УНИАН, сегодня в результате совместной операции ГУР и Сил специальных операций ВСУ была поражена нефтебаза "Атлас" возле города Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Вследствие прилета туда ударных дронов вспыхнул пожар на резервуарах нефтебазы.

Также мы рассказывали, что сегодня беспилотники атаковали нефтебазу в Кировской области. Это была первая атака на этот регион с начала войны. По предварительной информации, два дрона атаковали склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка" в городе Котельнич. Один из них ударил в крышку резервуара, а второй беспилотник попал в пустую цистерну.

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