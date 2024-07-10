Такой вопрос должны обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне.

Польша не сможет выполнить требование Украины сбивать российские ракеты, которые летят в направлении Запада страны, без решения всех членов НАТО. Об этом в интервью Польскому радио заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Украина уже давно говорит за то, чтобы ракеты, которые летят в западном направлении, сбивались с территории стран НАТО. В то же время министр подчеркнул, что Польша не будет самостоятельно принимать никаких решений в этом вопросе.

Косиняк-Камыш сослался на позицию Белого дома, где заявили, что не хотят эскалации конфликта.

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"Конечно, существуют другие процедуры по ракетам на территории Республики. Тогда это наше решение", - объяснил политик.

Сбитие Польшей российских ракет - последние новости

Ранее спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что эскалация конфликта не была бы полезной ни для Украины, ни для Польши. Так от прокомментировал инициативу о возможности предоставления Польше права сбивать российские ракеты и дроны над Украиной.

"Мы хотим искать способы сделать Украину эффективной, но мы не хотим эскалации. Это не было бы хорошо для украинцев, это не было бы хорошо для поляков, это не было бы хорошо ни для кого", - пояснил он.

В то же время экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что такой кейс не сработает, ведь НАТО держится подальше от участия в российско-украинской войне.

"Все стремятся избежать обвинений Москвы в том, что они являются стороной конфликта. Мы неоднократно видели, как российские ракеты взрывались в Польше и разве был ответ?", - отметил он.

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