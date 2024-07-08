В Польше отмечают, что по этому поводу будут говорить со странами-членами НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Польша стремятся разработать механизм совместного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Особенно мы благодарны за специальные договоренности, и это отражено в соглашении по безопасности и предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши", - сказал Зеленский.

Президент уверен, что команды обеих стран из Министерств обороны проработают вместе с военными, как совместно страны могут быстро реализовать этот пункт договоренностей.

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В свою очередь, как сказал Туск, обсуждается идея реагирования на российские ракетные атаки, когда ракеты во время ударов по Украине, направляются в направлении Польши. В частности, рассматривается вариант, чтобы пытаться сбивать эти ракеты в небе над Украиной, чтобы не ждать, когда они долетят до воздушного пространства НАТО.

"И это кажется абсолютно логичным. Польша была первой страной, которая начала с Украиной об этом говорить. Мы нуждаемся для этого однозначного сотрудничества в рамках НАТО, потому что этого рода акции все-таки требуют общей натовской ответственности", - подчеркнул Туск и добавил, что это отвечает интересам Польши и Украины.

"Чтобы все, что касается нашей общей безопасности, наших совместных действий имело печать международной солидарности, в частности натовской. Мы открыты. Логика показывает, что это было бы гораздо эффективнее", - сказал Туск.

Он добавил, что нет иллюзий относительно того, что это будет простое решение.

"И поэтому в документе мы записали желание и потребность такого разговора. Включим к этому разговору союзников из других государств НАТО. Дело трактуем серьезно, открыто, но еще не завершенное", - отметил Туск.

Он пообещал, что как премьер Польши, он будет разговаривать с союзниками, чтобы порассуждать, как такие совместные действия можно организовать. Также он сказал, что об этом будет говорить и президент Польши Анджей Дуда.

Сотрудничество Украины и Польши

Сегодня, 8 июля, Туск назвал условие, при котором Украине могут передать эскадрилью МиГ-29. В частности, если на уровне НАТО примут решение о замещении этих самолетов в Польше другими самолетами, тогда Украина сможет получить эту авиацию.

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