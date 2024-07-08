Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Польша стремятся разработать механизм совместного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
"Особенно мы благодарны за специальные договоренности, и это отражено в соглашении по безопасности и предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши", - сказал Зеленский.
Президент уверен, что команды обеих стран из Министерств обороны проработают вместе с военными, как совместно страны могут быстро реализовать этот пункт договоренностей.
В свою очередь, как сказал Туск, обсуждается идея реагирования на российские ракетные атаки, когда ракеты во время ударов по Украине, направляются в направлении Польши. В частности, рассматривается вариант, чтобы пытаться сбивать эти ракеты в небе над Украиной, чтобы не ждать, когда они долетят до воздушного пространства НАТО.
"И это кажется абсолютно логичным. Польша была первой страной, которая начала с Украиной об этом говорить. Мы нуждаемся для этого однозначного сотрудничества в рамках НАТО, потому что этого рода акции все-таки требуют общей натовской ответственности", - подчеркнул Туск и добавил, что это отвечает интересам Польши и Украины.
"Чтобы все, что касается нашей общей безопасности, наших совместных действий имело печать международной солидарности, в частности натовской. Мы открыты. Логика показывает, что это было бы гораздо эффективнее", - сказал Туск.
Он добавил, что нет иллюзий относительно того, что это будет простое решение.
"И поэтому в документе мы записали желание и потребность такого разговора. Включим к этому разговору союзников из других государств НАТО. Дело трактуем серьезно, открыто, но еще не завершенное", - отметил Туск.
Он пообещал, что как премьер Польши, он будет разговаривать с союзниками, чтобы порассуждать, как такие совместные действия можно организовать. Также он сказал, что об этом будет говорить и президент Польши Анджей Дуда.
Сотрудничество Украины и Польши
Сегодня, 8 июля, Туск назвал условие, при котором Украине могут передать эскадрилью МиГ-29. В частности, если на уровне НАТО примут решение о замещении этих самолетов в Польше другими самолетами, тогда Украина сможет получить эту авиацию.