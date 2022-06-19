Ранее разведка получила техническую документацию моста, построенного за время российской оккупации Крыма.

Получение украинской разведкой подробной технической документации Крымского моста свидетельствует о больших возможностях наших разведчиков. Также это является моральным давлением на врага и демонстрацией того, что Украина знает его уязвимые места.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко, передает ТСН.

"Если будет поставлена соответствующая задача, есть уязвимые места, которые могут быть поражены и приведут к тому, что отдельные конструкции моста могут быть выведены из строя. Самое важное, в том, что это то сообщение по которому идут эшелоны оружия. Вот это самое важное сообщение, по которому потенциально, если на то будет указание, то силы и средства можно найти. Хотя это не так просто, как кому-то кажется", - поясняет Мусиенко.

По его словам, для оккупантов потеря моста будет весомой, поскольку сейчас по нему идет 60-70% поставок для войск в Крым и далее на оккупированную материковую часть юга.

"Отчасти они могут это компенсировать, за счет того, что они сейчас контролируют транспортный коридор Мариуполь-Мелитополь-Бердянск и обеспечиваются там. Там даже частично контролируется часть железной дороги в Мелитополь. Могут компенсировать, но это не сравнимо с тем обеспечением, которое идет через Крымский мост", - сказал Мусиенко.

Перспективы уничтожения Крымского моста

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

В Кремле углядели в заявлении Данилова об ударе по Крымскому мосту "анонс теракта". Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в настоящее время у Украины нет возможности уничтожить мост. Также Арестович утверждает, что у ВСУ есть "более жирные цели".