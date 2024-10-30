Боевые потери в личном составе россиян с 24 февраля 2022 г. по 30 октября 2024 г. составляют около 693640 человек, в том числе 1560 врагов ликвидированы в течение минувших суток.
Такие данные обнародовал сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
За время полномасштабного вторжения враг потерял техники:
- танков - 9137 (+8 за минувшие сутки) единиц
- боевых бронированных машин - 18433 (+29)
- артиллерийских систем - 19955 (+38)
- РСЗО - 1242 (+1)
- средств ПВО - 986 (+2) единицы
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17979 (+40)
- корабли /катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 27840 (+91) единиц
- специальной техники - 3567 (+1)
Как Украина минимизирует собственные потери
Как сообщал УНИАН, Украина для сохранения жизней своих защитников максимало пытается использовать роботизированные комлексы. По данным источников Генштаба, благодаря этому потери в наших подразделениях снизились уже на 30%, пишет NV. По словам собеседника, Центральный научно-исследовательский институт ВСУ провел соответствующее моделирование, однако это подтвердилось также и на линии боевого соприкосновения.