Сейчас общие потери врага в полномасштабной войне против Украины составляют уже 693 640 личного состава.

Боевые потери в личном составе россиян с 24 февраля 2022 г. по 30 октября 2024 г. составляют около 693640 человек, в том числе 1560 врагов ликвидированы в течение минувших суток.

Такие данные обнародовал сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За время полномасштабного вторжения враг потерял техники:

Видео дня

танков - 9137 (+8 за минувшие сутки) единиц

боевых бронированных машин - 18433 (+29)

артиллерийских систем - 19955 (+38)

РСЗО - 1242 (+1)

средств ПВО - 986 (+2) единицы

самолетов - 369 (+0)

вертолетов - 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17979 (+40)

корабли /катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 27840 (+91) единиц

специальной техники - 3567 (+1)

Как Украина минимизирует собственные потери

Как сообщал УНИАН, Украина для сохранения жизней своих защитников максимало пытается использовать роботизированные комлексы. По данным источников Генштаба, благодаря этому потери в наших подразделениях снизились уже на 30%, пишет NV. По словам собеседника, Центральный научно-исследовательский институт ВСУ провел соответствующее моделирование, однако это подтвердилось также и на линии боевого соприкосновения.

Вас также могут заинтересовать новости: