В частности, привлечение их к логистике позволяет избежать дополнительных потерь.

Украина смогла уменьшить потери среди военных своих Вооруженных сил на 30% благодаря использованию роботизированных комплексов в подразделениях. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в Генштабе.

По словам собеседника, Центральный научно-исследовательский институт ВСУ провел соответствующее моделирование, однако это подтвердилось также и на линии боевого соприкосновения.

Как пояснили в Генштабе, небольшие роботизированные логистические платформы почти полностью осуществляют логистику на расстоянии до 5 км. Это позволяет обеспечивать украинских военных едой, боеприпасами, патронами, а также проводить эвакуацию раненых. Поскольку этот процесс проходит в дистанционно-управляемом режиме, оккупанты не могут нанести дополнительные потери Силам обороны.

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Представитель Генштаба поделился, что технологические наработки есть в большинстве воинских частей. Сейчас ведется работа, чтобы стимулировать такую инновационную деятельность.

Война в Украине - роботы на фронте

Наземные роботизированные комплексы (НРК), как и другие беспилотники, стали настоящим геймченджером в российско-украинской войне. Сейчас украинские военные используют новинку - беспилотный роботизированный комплекс "Вепрь", который допустили к эксплуатации в ВСУ совсем недавно. Он выдержал 16 сбросов противника.

В то же время, по оценке аналитиков, нет на самом деле автономных роботов, и их отправка на задание является "очень трудоемким" процессом.

Как сообщал УНИАН, защитники Украины в зоне боевых действий используют роботов отечественного производства под названием Ratel. Кроме того, отличился украинский боевой робот, который получил название "Ярость". Он оснащен стрелковым оружием, броней, которая защищает от обломков, обзорной камерой и танковым пулеметом.

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