Противник, в частности, потерял несколько комплексов радиоэлектронной борьбы, отметил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

На Таврическом направлении российские захватчики потеряли почти роту (количество человек в роте 90-120) и 35 единиц различного вооружения и техники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram в субботу, 13 мая. "Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 703 огневые задачи", - отметил он.

В частности, речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее. "Потери врага убитыми и ранеными составили почти роту. Уничтожено и повреждено 35 единиц вооружения и военной техники противника", - подчеркнул бригадный генерал.

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В частности, это четыре боевые машины пехоты, один бронетранспортер, один танк, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", три беспилотника "Орлан-10", БПЛА Zala, РЭБ "Поле-21", РЭБ "Житель", РЛС "Аистенок", самоходная артиллерийская установка "Пион" и автомобильная техника.

"Также были уничтожены четыре склада боеприпасов врага", - добавил он.

Общие потери РФ Украине - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, потери противника за минувшие сутки, 12 мая, возросли на сотни оккупантов и пересекли очередную психологическую отметку - теперь они составляют более 198 тысяч человек. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 590 российских захватчиков.

Кроме того, ликвидировано немало вражеской техники, в том числе 12 боевых бронированных машин, шесть танков, 27 артиллерийских систем, две реактивных системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 29 беспилотников оперативно-тактического уровня, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн и девять единиц спецтехники.

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