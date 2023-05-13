Ликвидированы, в частности, 12 вражеских боевых бронированных машин, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери РФ в Украине возросли на сотни оккупантов и пересекли очередную психологическую отметку - теперь они составляют более 198 тысяч человек.

За сутки украинские воины ликвидировали 590 противников, и общие потери врага подскочили до 198260 человек, сообщил Генеральный штаб оружейных сил Украины на своей странице в Facebook.

Кроме того, ликвидировано немало вражеской техники, в том числе 12 боевых бронированных машин, шесть танков, 27 артиллерийских систем, две реактивных системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 29 беспилотников оперативно-тактического уровня, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн и девять единиц спецтехники.

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Россияне уже длительное время пытаются наступать на Донбассе и несут потери. Утром 13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что противники за прошедшие сутки почти 50 раз атаковали наших защитниц и защитников на таких направлениях - Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Марьинском.

Общие потери РФ в Украине на 12 мая составили около 197 670 оккупантов. В течение 11 числа были уничтожены 750 российских захватчиков.

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