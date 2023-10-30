Украинские воины попали в бронированный вражеский тягач.

Потери врага на 30 октября 2023 года возросли - на юге одесские гвардейцы поразили бронированный тягач российских оккупантов, который называют "Медведем".

Об этом сообщила пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. "Нацгвардейцы поймали "Медведя". На южном направлении аэроразведчиками 11-й бригады им. Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины поражен бронированный тягач войск РФ", - говорится в сообщении.

Украинские военные обнародовали видео, на котором зафиксировано, как вражеская техника, в которую впоследствии попали украинские защитники, передвигается по дороге.

Важные новости о боевых потерях России в Украине

Как сообщал УНИАН, на южном направлении одесские гвардейцы "минусли" вражескую РЭБ. Было обнародовано видео, на котором зафиксировано, как среди зеленых насаждений скрывается эта техника, но попадает в поле зрения украинских защитников. Бойцами 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины была поражена эта станция РЭБ противника и ракетно-артиллерийское вооружение.

Ранее одесские гвардейцы уничтожили наблюдательный пункт врага - на одном из направлений попали в наблюдательный пост войск РФ, оснащенный комплексом дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром", который в Украине называют "глазом Мордора".

Справка УНИАН. Артиллерийский тягач КамАЗ-63501АТ "Медведь" на шасси предназначен для транспортировки пушек, с размещением и транспортировкой расчета и боеприпасов. Он оборудован механизмом погрузки и выгрузки (кран-манипулятор ІМ-50) грузоподъемностью до 2 тонн с вылетом стрелы до 6,14 м.

Вас также могут заинтересовать новости: