Оккупанты прятали стратегическую технику среди зеленых насаждений.

На одном из направлений одесские гвардейцы минусли вражескую РЕБ и показали, как это сделали.

Как сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

"Нацгвардейцы работают по позициям войск РФ на южном направлении", - уточнили в пресс-службе.

Обнародовано соответствующее видео, на котором зафиксировано, как среди зеленых насаждений скрывается вражеская техника. Она попадает в поле зрения украинских защитников и ее на месте происходит взрыв.

"На этих кадрах бойцами 11 бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины поражена станция РЭБ противника и ракетно-артиллерийское вооружение", - рассказали военные.

Что такое РЕБ

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) - совокупность согласованных действий военных сил относительно: получения информации о расположении радиоэлектронных средств, систем управления войсками и оружия противника, их уничтожения, захвата, вывода из строя, радиоэлектронного подавления и тому подобное.

Стратегическое значение РЭБ оценивают как очень высокое, она направляется против инфраструктуры противника.

Согласно информации из открытых источников, российские захватчики интенсивно пользовались средствами радиоэлектронной борьбы (разведки, перехвата, подавления) во время войны на востоке Украины. Например, были установлены случаи применения современных средств РЭБ на захваченном боевиками Донбассе, в частности: комплекс подавления GSM-связи РБ-341В "Леер-3"; комплекс радиоэлектронного подавления КХ и УКВ связи РБ-301б "Борисоглебск-2"; автоматизированная станция помех Р-934УМ; автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель"; комплекс РЭБ "Торн"; комплекс радиоконтроля, пеленгования, и подавления РП-377ла "Лорандит"; комплекс радиоразведки и РАДИОПРИОДУШКИ РБ-531Б "Инфауна".

Российская армия перебросила на оккупированные территории современные средства радиосвязи: станции спутниковой связи Аурига - 1.2 в (производство началось в 2014 году, российской компанией "ИТИС"), Р-441-ОВ "Ливень" и др.

Как сообщал УНИАН, недавно одесские гвардейцы уничтожили стоимостную технику врага - наблюдательный пункт "Муром", который украинцы называют "глазом Мордора". В частности, наблюдательный пост войск РФ, оснащенный комплексом дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром", пустили на металлолом аэроразведчики Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

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