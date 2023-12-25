В ближайшее время тишины в воздушном пространстве не может быть, поделился мнением аналитик.

Потери России в авиации во время полномасштабной войны в Украине не являются критическими.

Вражеская авиапромышленность, которая делает боевые борта, работает, рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в интервью порталу obozrevatel.com. " ...очень часто в пропагандистских российских каналах можно увидеть сюжеты о сдаче новых партий Су-34 (истребители-бомбардировщики, - Ред.), Ми-8 (вертолеты, - Ред.) и других самолетов. Поэтому я бы не сказал, что Россия понесла критические потери, которые как-то отражаются на их боевых способностях", - отметил аналитик.

По его мнению, тишины в воздушном пространстве нет и "в ближайшее время не может быть". "Бомбы-пятисотки и на полторы тонны как прилетали по нашим позициям, так и прилетают. Российские вертолеты действуют на линии фронта, они используют противотанковые ракеты и новейшие ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета, - Ред.)", - добавил собеседник.

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Противники часто применяли авиацию во время войны против украинцев, в частности, запускали авиабомбы по населенным пунктам юга нашего государства.

Украинские воины недавно нанесли РФ серьезные авиационные потери - 22 декабря сообщалось, что ликвидированы три самолета Су-34. В целом по состоянию на 25 декабря известно, что за время полномасштабного вторжения уничтожено 329 вражеских самолетов и 324 вертолета.

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