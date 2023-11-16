Оккупанты продолжают нести тяжелые потери под Авдеевкой.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине от 300 до 400 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников, которые говорили на условиях анонимности. По их данным, российские захватнические войска ежедневно теряют от 500 до 1000 солдат в самых ожесточенных боях под Авдеевкой Донецкой области.

Официальные лица считают, что контрнаступление Украины на Запорожском направлении по сути завершилось, хотя считается, что "три бригады" переправились через Днепр. Несмотря на успех в форсировании реки, ВСУ, скорее всего, смогут достичь лишь постепенного прогресса, думают чиновники. "Ни одна из сторон не способна провести решающую операцию на суше", - сказал один из них.

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Потери России в Украине: что известно

Напомним, что российское Минобороны отчитывалось о своих потерях еще 25 марта 2022 года. Тогда они заявляли, что потеряли 1351 убитыми и 3825 ранеными.

Этой осенью сообщалось, что российское Министерство труда и соцразвития заказало 230 тысяч удостоверений погибших ветеранов боевых действий.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты уже потеряли в Украине около 315 620 своих военных.

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