На Донбассе было много боев, отметили в Генштабе ВСУ.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях российские захватчики тщетно пытаются наступать, продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке в пятницу, 14 июля. В Генштабе отметили, что в течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области.

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В Генштабе сообщили, что враг на Лиманском направлении напрасно вел наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

Под плотным огнем авиации и артиллерии оккупантов на Бахмутском направлении украинские воины успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг тщетно пытался наступать в районе Первомайского. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. На Шахтерском направлении противник вел наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области, но не имел успехов.

Как продолжается контрнаступление ВСУ 2023 сейчас

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

Как идет война в Украине - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN признал, что контрнаступление идет медленно, но успешно. Он отметил, что россияне достаточно мощно подготовились к украинскому контрнаступлению. Также проблемой остаются минные поля, а украинские средства разминирования нередко становятся целями для российских обстрелов.

Директор Объединенного комитета руководителей штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что украинское контрнаступление проходит последовательно. США хотели бы более быстрого продвижения ВСУ, но все равно довольны действиями защитников нашей страны.

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