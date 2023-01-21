Атакам оккупантов подверглись десятки населенных пунктов Донецкой области.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 10 населенных пунктов.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток противник нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня (в том числе по гражданской инфраструктуре Никополя).

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздоловка, Васюкивка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка в Донецкой области", – говорится в сводке.

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На этом направлении кроме Бахмута атакам оккупантов подверглись десятки населенных пунктов Донецкой области: Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Северное, Железное, Курдюмовка и Майорск.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка, на Новопавловском – Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении

Враг основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, здесь продолжаются тяжелые бои.

Враг пытается захватить Бахмут на протяжении последних месяцев, но украинские воины героически защищают украинскую крепость. В надежде изменить ситуацию оккупанты, для которых эта операция уже стоила слишком много, пытаются обойти город и, по словам военных экспертов, прибегают к попыткам выдавливания украинских войск.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сравнивал бои на этом направлении с "верденской мясорубкой" из-за огромных потерь со стороны врага.

Как констатировала служба разведки Германии, успех оккупантов на Бахмутском направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины, ведь это позволит россиянам продвинуться дальше вглубь страны.

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