Больницы на оккупированных территориях переполнены.

Вооруженные силы Украины продолжают активно наносить сокрушительные удары по местам скопления живой силы и техники российских оккупантов.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и 4 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и склад боеприпасов оккупантов.

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Также, как извещалось ранее, наши защитники сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

Россияне ежедневно несут колоссальные потери в развязанной ими войне, о чем свидетельствует количество госпитализированных на оккупированных территориях Украины оккупантов.

"По имеющейся информации, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больнице Старобельска Луганской области. Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали. Также, в центральной больнице населенного пункта Нижние Серогозы заменены все врачи, там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск. Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено", – информирует Генштаб.

Потери РФ в войне против Украины - что стоит знать

Подразделения Сил обороны Украины наносят врагу сокрушительные удары, уничтожая вражеских солдат сотнями. По информации Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки украинские воины ликвидировали 770 оккупантов, а общее количество ликвидированных оккупантов достигло около 119,3 тысячи человек.

Военные эксперты, учитывая темпы ликвидации живой силы врага в первой половине января 2023 года, прогнозировали, что в этом месяце потери оккупантов будут рекордными и достигнут 18 тысяч.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли оценил потери российской армии в "более ста тысяч личного состава".

Еще в декабре в Офисе президента оценивали необратимые потери врага, которые включают погибших и раненых, в около 200 тысяч.

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