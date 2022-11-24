Также Силы обороны Украины нанесли два удара по позициям вражеских ЗРК.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и их техники.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов", - сообщили в Генштабе.Вооруженных сил Украины, публикуя оперативную информацию относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.

Напомним, в течение прошлых суток украинская авиация нанесла четыре удара по российским оккупантам.

Видео дня

Потери России в Украине

Напомним, как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию 24 ноября составляют около 85 720 оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, уничтожено также технику Российской Федерации: танки - 2898, боевых бронированных машин - 5837, артиллерийских систем - 1889, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1547, автомобильной техники и автоцистерн – 4400, самолеты - 278 единиц, вертолеты - 261, корабли/катера - 16 , РСЗО - 395, средства ПВО - 209, специальная техника - 161.

Вас также могут заинтересовать новости: