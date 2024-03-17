Только на Новопавловском направлении ВСУ отбили почти 30 вражеских атак.

На линии фронта в течение суток произошло 58 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. В частности, на Лиманском направлении защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток оккупанты совершили два штурма позиций наших войск.

Война в Украине: новости

Украинские политики рассказали американским и европейским чиновникам, что "боеприпасы для некоторых из систем противоракетной обороны могут быть почти израсходованы до конца марта".

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