В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по сосредоточениям личного состава оккупантов.

За сутки на войне украинские защитники продолжили активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, двум районам сосредоточения личного состава и одному средству противовоздушной обороны противника.

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На линии фронта в течение суток произошло 58 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В частности, на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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