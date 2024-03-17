За сутки на войне украинские защитники продолжили активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Как говорится в утренней сводке Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, двум районам сосредоточения личного состава и одному средству противовоздушной обороны противника.
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На линии фронта в течение суток произошло 58 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.
В частности, на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.