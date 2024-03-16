Россия, реально, - страна рабов, подчеркнул руководитель ГУР.

Эксперты говорили, что из-за потерь России в Украине на российской территории могут вспыхнуть протесты, однако этого не произошло по нескольким причинам.

Таких причин две, рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона. "Об этом говорили определенное количество экспертов (о возможных протестах в РФ из-за потерь, - Ред.)...", - заявил он. Буданов добавил, что к этому осторожно относится.

"Почему это не произошло? Так причины две: первая - моральная, ну, Россия, реально, - это страна рабов, а вторая - это то, о чем я вам говорил. На этом все зарабатывают сейчас - нет другой работы, кроме как идти в вооруженные силы. Для большинства россиян это на самом деле реальность", - подчеркнул глава ГУР МО.

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