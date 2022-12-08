Российские офицеры "успешно демобилизированы", отметил защитник Украины.

Во время войны с Украиной ликвидированы (стали "грузом 200") два майора Российской Федерации - Евгений Навлютов, а также Иван Кругляков.

Российские майоры "успешно демобилизированы", поделился на своем канале в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Украинский воин также показал фото ликвидированных офицеров противника.

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"…майор Евгений Навлютов успешно демобилизирован. Майор Иван Кругляков успешно демобилизирован", - написал "Штирлиц".

По его данным, "грузом 200" также стал капитан запаса Максим Громаков, который добровольно решил принять участие в войне против нашей страны.

Потери РФ в Украине - новости, которые стоит знать

Армия Украины уже отвоевала половину территорий, захваченных оккупантами с начала полномасштабного вторжения.

В частности, освобождена почти вся Харьковская и Николаевская области, а также ряд населенных пунктов в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

11 ноября произошло историческое событие - украинские воины зашли в Херсон, который находился под оккупацией с начала вторжения России.

По состоянию на 8 декабра в Украине уничтожены около 93 тыс. 080 противников и много вражеской техники, в том числе 2 тыс. 937 танков.

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