Воздушные силы ВСУ уничтожили за прошедшие сутки вражеский вертолет, штурмовик, а также 7 беспилотников – всего 9 воздушных целей.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Так, четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6 сбили зенитчики воздушного командования "Пивдень".
Два БПЛА Shahed-136 уничтожили подразделения воздушного командования "Восток".
Вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".
Потери россиян в Украине
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 сентября общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 сентября среди личного состава ориентировочно составляют около 56 тыс. 300 человек (+240 за сутки).
Также отмечалось, что уничтожена вражеская техника, том числе 956 (+6 за минувшие сутки) беспилотников оперативно-тактического уровня.
В Генштабе добавили, что данные по потерям врага уточняются.