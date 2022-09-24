Больше всего беспилотников сбито в районе ответственности ОК "Пивдень".

Воздушные силы ВСУ уничтожили за прошедшие сутки вражеский вертолет, штурмовик, а также 7 беспилотников – всего 9 воздушных целей.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Так, четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6 сбили зенитчики воздушного командования "Пивдень".

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Два БПЛА Shahed-136 уничтожили подразделения воздушного командования "Восток".

Вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 сбили зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр".

Потери россиян в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 сентября общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 сентября среди личного состава ориентировочно составляют около 56 тыс. 300 человек (+240 за сутки).

Также отмечалось, что уничтожена вражеская техника, том числе 956 (+6 за минувшие сутки) беспилотников оперативно-тактического уровня.

В Генштабе добавили, что данные по потерям врага уточняются.

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