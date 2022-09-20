Вражеские воздушные цели сбиты в небе над Херсонской и Николаевской областями.

На юге Украины уничтожены вражеские штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

Очередной российский штурмовик Су-25 военнослужащие зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" сбили 20 сентября, около 17:00, на Херсонщине.

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"А около 16:00, на Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" сбит вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2". Это барражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра", - говорится в сообщении.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки сообщил, что Россия получила беспилотники от Ирана.

Как писал The Wall Street Journal, российские захватчики в последнюю неделю начали активно использовать дроны-камикадзе Shahed-136 против украинских защитников.

Перекрашенные в российские цвета и переименованные в "Герань-2" БПЛА фиксируют возле позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники, сообщил командующий артиллерией 92-й мотострелковой дивизии Украины.

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