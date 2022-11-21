Украинские воины, в частности, попали во вражеский склад боеприпасов, отметил Генштаб ВСУ.

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по врагу.

Три авиаудара были нанесены по районам сосредоточения оккупантов, а еще три - по вражеским позициям зенитных ракетных комплексов, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще два важных объекта противника.

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Украинские воины в конце лета пошли в контрнаступление. Деоккупирована уже почти вся Харьковская и Николаевская области, а также ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

С 1 ноября на юге Украины наши воины освободили от противников около 5 тысяч кв. км и примерно 200 населенных пунктов.

По состоянию на 20 ноября на украинской земле ликвидированы 84 210 захватчиков.

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