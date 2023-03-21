Вражеские ЗРК "Тор-М2" уничтожили беспилотниками-камикадзе, отметили в СБУ.

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили два вражеских зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2".

Как сообщил пресс-центр СБУ, их уничтожили дронами-камикадзе. "Ювелирную работу по подавлению средств ПВО россиян осуществили наши бойцы из Центра спецопераций "А", - говорится в сообщении.

После этого, как отмечается, спецназовцы СБУ еще и перехватили доклад врага о результатах попаданий.

Видео дня

Весной прошлого года стало известно, что украинские воины "затрофеили" 10 вражеских "Торов".

Потери России в Украине - сегодня это стоит знать

Самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе. Генштаб Вооруженных сил Украины утром 21 марта сообщил, что противник продолжил сосредотачивать свои главные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском и Лиманском направлениях. На этих направлениях наши воины отразили более 120 вражеских атак.

Противники несут огромные потери на востоке Украины, в том числе во время попыток захватить город Бахмут. Общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 166 570 оккупантов. Кроме того, ликвидировано 270 средств ПВО противника.

Вас также могут заинтересовать новости: