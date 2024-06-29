Среди пораженных целей, в частности зенитно-ракетный комплес "БУК".

Служба безопасности Украины показала, как их спецназовцы уничтожают российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Соответствующее видео СБУ выложила в своем Telegram-канале, отметив, что "мастерство наших воинов можете сами оценить на видео".

Так, среди пораженных целей - четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2", три зенитных ракетно-гартматрих комплекса "Панцирь-С1", а также один зенитно-ракетный комплес "БУК".

Потери России в Украине на 29 июня

Как сообщал УНИАН, утром 29 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что общие боевые потери России в Украине ориентировочно составили уже 541 тыс. 560 человек. Из них 1 тыс. 70 было уничтожено за минувшие сутки.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили уже 8 тыс. 73 единицы вражеских танков (+7 за прошедшие сутки), 15 тыс. 505 боевых бронированных машин (+25 за прошедшие сутки) и 14 тыс. 480 артиллерийских систем (+57 за прошедшие сутки).

Также уничтожено было, в частности 1 тыс. 109 реактивных систем залпового огня, 871 средство противовоздушной обороны и 360 самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: