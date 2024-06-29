Россияне говорят, что Крым атаковали ракетами, а целью стали ТЭС и системы ПВО.

Утром субботы, 29 июня, во временно оккупированном Севастополе (Крым) прогремели взрывы. Работала российская ПВО.

По информации местных пабликов, Крым был атакован ракетами. Якобы сработала российская противовоздушная оборона. Как пишет мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер", что российская ПВО выпустила по меньшей мере две ракеты.

По данным канала, в результате работы ПВО обломки ракет повредили несколько домов. В Балаклаве три человека пострадали.

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Так называемый оккупационный "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что Крым атаковали ракетами, но "работала ПВО". По его словам, в результате "падения обломков" пострадали три человека в Севастополе, повреждены дома.

Также Развожаев заявил якобы об уничтожении двух целей - над морем и в районе Балаклавы. Обломки сбитых ракет якобы упали в Балаклавском районе.

Пропагандистский Telegram-канал ЧП Севастополь пишет, что целью ракетной атаки якобы были Балаклавская ТЭС и зона российской ПВО Тарханкута в Крыму.

Атаки ВСУ на Крым

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что в Крыму будет продолжаться давление на российских оккупантов - будут атаки с воздуха, будут использоваться морские ударные беспилотники и проводиться тайные спецоперации.

Как отмечал представитель ГУР Андрей Юсов, российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста от ударов Сил обороны. Он отметил, что анонсов украинских операций в Крыму не будет, "но Силы безопасности и обороны работают и все реализуется согласно плану".

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