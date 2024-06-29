ВСУ отправили в ад более тысячи оккупантов, - Генштаб

Общие боевые потери противника ориентировочно составили 541 560 человек.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков по всей линии фронта и в тылах. За прошедшие сутки удалось ликвидировать более тысячи оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника ориентировочно составили 541 560 человек. Из них 1070 были уничтожены за минувшие сутки.

Кроме того, Силы обороны уничтожили 8073 единицы танков (+7 за прошедшие сутки), 15 505 боевых бронированных машин (+25 за прошедшие сутки) и 14 480 артиллерийских систем (+57 за прошедшие сутки).

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Также уничтожено:

РСЗО - 1109 (+0) ед,

средства ПВО - 871 (+0) ед,

самолетов - 360 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11538 (+29),

крылатые ракеты - 2331 (+2),

корабли / катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19568 (+54) ед,

специальной техники - 2436 (+5).

Война в Украине - последние новости с фронта

Вечером 28 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за день число боевых столкновений на фронте возросло до 131. Самой горячей точкой оставалось Покровское направление - там произошло 36 боевых столкновений.

Российские захватчики смогли двинуться вперед на части востока Украины, в частности, продвинулись в двух населенных пунктах, расположенных в Донецкой области - в Соколе и Южном.

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