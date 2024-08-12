Потери РФ в войне приблизились к критической отметке: Генштаб сообщил детали

За сутки уничтожены десятки артиллерийских систем и бронированной техники врага.

Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали около 1080 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

В целом же российские захватчики потеряли в войне в Украине 592 000 военных. Также, украинские защитники нанесли РФ ощутимые потери в технике. В частности, было уничтожено:

танков - 8450 (+3);

боевых бронированных машин - 16368 (+5);

артиллерийских систем - 16728 (+65);

РСЗО - 1146 (+3);

средства ПВО - 919 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13472 (+73);

крылатые ракеты - 2426 (+1).

Также, Силы обороны за прошедшие сутки разбили 66 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн. А общее количество уничтоженной техники этого типа составляет 22 590. Кроме того, украинские защитники уничтожили одну единицу специальной техники врага, увеличив количество общих потерь за время полномасштабной войны до 2801.

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Российско-украинская война: другие важные новости

По мнению аналитиков Института изучения войны, наступление ВСУ в Курской области РФ позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всем поле боя.

Тем временем The Times считает, что Россия, вероятно, готовится нанести массированный ракетный удар по Киеву в качестве мести за свой провал на Курском фронте.

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