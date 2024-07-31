На Покровском направлении российские захватчики не прекращают штурмовой натиск.

Российские захватчики увеличили количество атак в направлении Торецка в Донецкой области. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Всего с начала суток произошло 88 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Торецком направлении", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении россияне совершили семь атак вблизи Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается два боестолкновения.

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Также, на Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск в сторону Степной Новоселовки, Колесниковки и Берестового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз у Макеевки, Новосергиевки и Невского. Украинские защитники отбили шесть вражеских атак, одна - продолжается.

Вместе с тем, на Северском направлении в течение дня враг два раза атаковал вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, где до сих пор продолжается бой.

Кроме того, на Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий неподалеку от Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны Украины отбили половину атак, еще три боестолкновения продолжаются.

В то же время, на Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 16 - наступали возле Железного, Нью-Йорка, Торецка и Северного. Тринадцать боев завершены, еще три - продолжаются.

Еще захватчики нанесли три авиаудара по Щербиновке и Торецку.

При этом, на Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисичное, Тимофеевка, Карловка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отбили 19 атак, 17 боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики пять раз атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки, Желанного и Парасковиевки. Три боя - завершены, два - продолжаются.

К тому же, на Времовском направлении противник штурмовал оборонительные рубежи украинцев вблизи Великой Новоселки. В четырех боестолкновениях потерпел поражение.

На Приднепровском направлении россияне также не имели успеха, дважды атакуя наши позиции на левобережье Днепра.

Война в Украине - ситуация под Торецком

Как сообщал УНИАН, город Торецк Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик подчеркнул, что заявления оккупантов о якобы захвате оккупантами Торецка, это "чистой воды дезинформация".

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