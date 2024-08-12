Это может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми оккупанты ранее не сталкивались.

Наступление ВСУ в Курской области РФ позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всем поле боя.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете. Они пояснили, что владение инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 года позволило оккупантам самим определять место, время, масштаб и требования к ведению боев в Украине и заставило Киев тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонительные операции.

Однако операция ВСУ в Курской области заставила Кремль и военное командование РФ отреагировать и перебросить силы и средства в сектор, где наши войска начали атаку.

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Российские войска не проводили активных боевых действий на Курщине, а использовали свою общевойсковую инициативу для давления на Украину. В частности, враг препятствовал украинским войскам накапливать живую силу и материально-технические средства для будущих контрнаступательных операций, одновременно определяя темп боевых действий, который позволял ему поддерживать свои наступления.

"Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, неверно оценили, что Украина не имеет возможности перехватить эту инициативу, а способность Украины достичь оперативной неожиданности и перехватить общевойсковую инициативу ставит под сомнение оперативно-стратегические предположения, которые лежат в основе нынешних российских наступательных усилий в Украине", - отмечают аналитики.

По их мнению, эта операция ВСУ и дальнейшие возможные трансграничные вторжения вынуждают РФ принять решение о том, рассматривать ли тысячекилометровую международную границу с Украиной как действующий фронт, и который страна-агрессор должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему с осени 2022 года.

Эксперты считают, что реакция Кремля может потребовать от российского военного командования рассматривать потребности в личном составе и материально-технических средствах для защиты границы как часть плана кампании на всей территории военных действий. Это, в свою очередь, может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми оккупанты ранее не сталкивались.

Как объясняют в ISW, отношение России к международной границе как к "спящему фронту" предоставило ей большую гибкость в накоплении и привлечении человеческих и материальных ресурсов для войны на территории Украины. Хотя противник потратил значительные ресурсы на укрепление вдоль своей границы, но не выделил достаточного количества личного состава и техники для укомплектования и обороны этой территории.

Война в Украине - бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Официально Украина ситуацию не комментирует.

Российские военные возводят оборонительные линии вокруг Курской атомной электростанции. В сети появились соответствующие фото. Между тем украинские силы уже в пределах 50 км от объекта.

Атака украинских войск на Курскую область РФ стала унижением для Москвы, которая хвастается "защитой родины", пишет CNN.

Россия обвинила Украину в совершении "террористических актов" на российской территории и пообещала "жесткий ответ". The Times считает, что Россия, вероятно, готовится нанести массированный ракетный удар по Киеву в качестве мести за свой провал на Курском фронте.

Сейчас Украина побеждает в пограничной битве в Курской области, но ее самый тяжелый этап еще впереди. Такое мнение высказал британский военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News.

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