Вероятно, россияне попытаются уничтожить Верховную раду и другие правительственные здания.

Россия, вероятно, готовится нанести массированный ракетный удар по Киеву в качестве мести за свой провал на Курском фронте. Об этом пишет The Times.

За последние дни ВСУ имеют значительное продвижение в Курской области, что косвенно признал недавно и президент Владимир Зеленский. В субботу он заявил, что Украина "продвигает войну на территорию агрессора".

Высокопоставленный источник в украинском оборонном ведомстве сообщил The Times, что Украина ожидает агрессивного ответа со стороны России в виде попытки ракетного удара по важным целям в Киеве. В частности россияне могут попытаться атаковать Верховную Раду и другие правительственные здания.

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"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что она всесильна и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", — сказал источник.

Накануне россияне уже провели пробную атаку шестью ракетами. Четыре летели на Киев, две – на Полтаву. В результате этой атаки в Киевской области погибли мужчина и четырехлетний ребенок. По предварительным данным, их убила северокорейская ракета.

Собеседник The Times считает, что российская атака в отместку за Курскую область, вероятно, будет насчитывать гораздо больше, нежели четыре ракеты.

"Это могут быть сотни, с использованием сложного вооружения — крылатых ракет, баллистических ракет и шахедов. И это может стать большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить", – заявил источник издания.

Реакция РФ на ситуацию в Курской области

Как писал УНИАН, Россия обвинила Украину в совершении "террористических актов" на российской территории и пообещала "жесткий ответ". По словам спикера МИД России Марии Захаровой, операция в Курской области якобы имеет лишь одну цель – запугать мирное население.

Озвучив дежурные угрозы адрес Украины, Захарова начала апеллировать к международному сообществу, требуя осудить атаки Украины.

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