Отмечается, что нынешние потери России более чем в 40 раз превышают те, которые она понесла ща десятилетнее вторжение в Афганистан в 1990-х годах.

Потери России в Украине в ходе наступлений на восточном фронте превысили 600 000 человек личного состава убитыми и ранеными. Такое заявление сделали в Пентагоне на условиях анонимности во время брифинга для журналистов, передает Politico.

Отмечается, что эти потери более чем в 40 раз превышают те, которые РФ понесла ща десятилетнее вторжение в Афганистан в 1990-х годах.

В издании акцентировали, что за последние несколько месяцев российские войска захватили несколько ключевых городов, которые украинцы упорно удерживали.

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"Российские наступления с лета состояли из массированных артиллерийских атак, за которыми следовали крупные перемещения войск, устремляющиеся к хорошо укрепленным украинским позициям, что привело к тысячам жертв. Московские командиры, похоже, выбрали стратегию обмена тел на землю", - говорится в публикации.

Сейчас российские войска приближаются к городу Покровск в Донецкой области Донбассе, падение которого станет серьезным ударом для украинских сил, добавили в Politico.

По словам, одного из военных чиновников, Россия направила "поразительное" количество войск на Покровск, на относительно "маленькую территорию". Это подтверждает ее кровавую стратегию.

Потери России в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 665 тысяч 200 человек личного состава. За прошедшие сутки украиснкие защитники уничтожили еще 1 тысячу 80 оккупантов.

Также Россия потеряла на поле боев не менее: 8 тысяч 945 единиц танков, 17 тысяч 765 боевых бронированных машин, 19 тысяч 263 артиллерийские системы и 1 тысячу 225 реактивных систем залпового огня.

По данным британской военной разведки, сентябрь 2024 года стал самым смертоносным месяцем для армии России с начала широкомасштабной войны в Украине - средний уровень потерь вырос до 1271 солдата убитыми или тяжело ранеными в день.

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